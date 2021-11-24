"По тому, как сегодня складывалась игра, для нас ничья и забитый Нуриевым мяч – это, конечно, положительный результат. У нас с созданием голевых моментов давняя проблема, это не проблема сегодняшнего матча.

Минай – Колос – 1:1 – видео голов и обзор матча

И в прошлом сезоне забивали маловато с игры. Из 36-ти мячей в прошлом чемпионате мы забили всего 12 с игры, а другие со стандартных положений. Понимали, что где-то не хватает мастерства нам в завершающих стадиях атак. И мы над этим работаем, чтобы агрессивнее играть, чтобы футболисты играли вперед, а не возвращали мяч назад.

Стараемся исправить эту ситуацию, но выходит так, как получается. В последних поединках мы начали забивать, и у меня такое ощущение, что только сейчас новички, пришедшие к нам летом, прониклись атмосферой Колоса, и начали выкладываться по полной, создавая конкуренцию игрокам, которые были раньше. Поэтому, я надеюсь, что мы в конце года поправим нашу статистику по реализации моментов.

Гол, который провел Нуриев, для нас очень многое значит. Конечно, он усилил игру, если говорить конкретно о нем. Все замены были плановыми. Денис Костышин получил желтую карточку и много фолил. Я боялся, чтобы он не получил вторую желтую. И если проанализировать выход Ники Ситчинавы, то он гораздо полезнее действует, когда выходит на замену.

И я благодарен ребятам, что они выходят и демонстрируют характер и то, что у нас сегодня есть команда. У нас не все получается, но мы боремся в каждом матче и набираем понемногу очки", – приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, что Колос набрал 4 очка в последних двух матчах УПЛ. До этого ковалёвцы потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.

Колос на последних секундах спас ничью с Минаем – безвыигрышная серия закарпатцев достигла 15 матчей