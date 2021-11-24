В перенесенном поединке 3-го тура Премьер-лиги закарпатский Минай и ковалёвский Колос не выявили сильнейшего. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов встречи.

Хозяева повели в счете на старте второго тайма. Это Даниил Кныш уверенно реализовал одиннадцатиметровый после фола Павловца на Ахмедзаде.

Колос на последних секундах спас ничью с Минаем – безвыигрышная серия закарпатцев достигла 15 матчей

"Хлеборобы" спаслись от поражения в добавленное арбитром время. Помог стандарт, который взялся исполнять бывший лидер Миная Анатолий Нуриев. Нападающий со штрафного классно перебросил стенку и уложил мяч прямо в угол.

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