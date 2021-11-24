"По тому, як сьогодні складалася гра, для нас нічия і забитий Нурієвим м'яч – це, звісно, позитивний результат. У нас зі створенням гольових моментів давнішня проблема, це не є проблема сьогоднішнього матчу.

Минай – Колос – 1:1 – відео голів та огляд матчу

І в минулому сезоні забивали малувато з гри. З 36-ти м'ячів у минулому чемпіонаті ми забили лише 12 з гри, а інші зі стандартних положень. Розуміли, що десь не вистачає майстерності нам у завершальних стадіях атак. І ми над цим працюємо, щоб більш агресивно грати, щоб футболісти грали вперед, а не повертали м’яч назад.

Стараємося виправити цю ситуацію, але виходить так, як виходить. В останніх поєдинках ми почали забивати, і у мене таке відчуття, що тільки зараз новачки, які прийшли до нас влітку, пройнялися атмосферою Колоса, і почали викладатися на повну, створюючи конкуренцію гравцям, які були раніше. Тому, я маю надію, що ми в кінці року поправимо нашу статистику з реалізації моментів.

Гол Нурієва, який він провів, для нас це дуже багато значить. Звичайно, він підсилив гру, якщо говорити конкретно про нього. Всі заміни були планові. Денис Костишин отримав жовту картку, і багато фолив. Я боявся, щоб він не отримав другу жовту. І якщо проаналізувати вихід Нікі Сітчінави, то він набагато корисніше діє, коли виходить на заміну.

І я вдячний хлопцям, що вони виходять і демонструють характер і те, що у нас сьогодні є команда. У нас не все виходить, але ми боремося у кожному матчі і набираємо потрохи очки", – наводить слова фахівця офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Колос набрав 4 очки в останніх двох матчах УПЛ. До цього ковалівці зазнали п'ять поразок поспіль в усіх турнірах.

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