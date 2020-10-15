"Лети, малыш!" – Роналдо трогательно отреагировал на рекорд Неймара, который затмил достижения "зубастика"
Легенда сборной Бразилии Роналдо отметил результативность форварда ПСЖ Неймара.
"Все мое уважение тебе, Неймар. Ты много играешь, отдаешь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и забиваешь. Нет пределов совершенству. Лети, малыш! Какую прекрасную историю ты пишешь.
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Я знаю, что справиться с давлением за пределами поля намного сложнее, чем удержать мяч в ногах. А теперь скажи мне, откуда мы пришли, чего мы достигли... Кто может нам сказать, что все это невозможно?
Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине", – написал Роналдо в Instagram.
Напомним, недавно Неймар отметился своим 64-м голом за сборную Бразилии и обошел по этому показателю Роналдо (62 гола). На первом месте остается король футбола Пеле – 77 голов.
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