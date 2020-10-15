"Все мое уважение тебе, Неймар. Ты много играешь, отдаешь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и забиваешь. Нет пределов совершенству. Лети, малыш! Какую прекрасную историю ты пишешь.

Неймар обошел Роналдо в списке бомбардиров сборной Бразилии – впереди только Пеле

Я знаю, что справиться с давлением за пределами поля намного сложнее, чем удержать мяч в ногах. А теперь скажи мне, откуда мы пришли, чего мы достигли... Кто может нам сказать, что все это невозможно?

Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине", – написал Роналдо в Instagram.

Напомним, недавно Неймар отметился своим 64-м голом за сборную Бразилии и обошел по этому показателю Роналдо (62 гола). На первом месте остается король футбола Пеле – 77 голов.

Бразилия благодаря хет-трику Неймара и удалению экс-динамовца Самбрано одолела Перу, Колумбия спаслась в матче с Чили