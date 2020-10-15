"Лети, малюче!" – Роналдо зворушливо відреагував на рекорд Неймара, який затьмарив досягнення "зубастика"
Легенда збірної Бразилії Роналдо відзначив результативність форварда ПСЖ Неймара.
"Вся моя повага для тебе, Неймар. Ти багато граєш, віддаєш результативні передачі, володієш прекрасним дриблінгом і забиваєш. Немає меж досконалості. Лети, малюче! Яку прекрасну історію ти пишеш.
Неймар обійшов Роналдо у списку бомбардирів збірної Бразилії – попереду лише Пеле
Я знаю, що впоратися з тиском за межами поля набагато складніше, ніж утримати м'яч в ногах. А тепер скажи мені, звідки ми прийшли, чого ми досягли... Хто може нам сказати, що все це неможливо?
Продовжуй вірити своїм інстинктам, оскільки ти володієш талантом, який ніхто не зможе у тебе відібрати. Тобі належить побити безліч рекордів і залишити свій слід в історії. Радий бачити бразильця на вершині", – написав Роналдо в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Неймар відзначився своїм 64-м голом за збірну Бразилії і обійшов за цим показником Роналдо (62 голи). На першому місці залишається король футболу Пеле – 77 голів.
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