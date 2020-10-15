"Вся моя повага для тебе, Неймар. Ти багато граєш, віддаєш результативні передачі, володієш прекрасним дриблінгом і забиваєш. Немає меж досконалості. Лети, малюче! Яку прекрасну історію ти пишеш.

Неймар обійшов Роналдо у списку бомбардирів збірної Бразилії – попереду лише Пеле

Я знаю, що впоратися з тиском за межами поля набагато складніше, ніж утримати м'яч в ногах. А тепер скажи мені, звідки ми прийшли, чого ми досягли... Хто може нам сказати, що все це неможливо?

Продовжуй вірити своїм інстинктам, оскільки ти володієш талантом, який ніхто не зможе у тебе відібрати. Тобі належить побити безліч рекордів і залишити свій слід в історії. Радий бачити бразильця на вершині", – написав Роналдо в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Неймар відзначився своїм 64-м голом за збірну Бразилії і обійшов за цим показником Роналдо (62 голи). На першому місці залишається король футболу Пеле – 77 голів.

Бразилія завдяки хет-трику Неймара і вилученню екс-динамівця Самбрано здолала Перу, Колумбія врятувалась у матчі з Чилі