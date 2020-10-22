Лестер – Заря – видео голов
22:53 - Читати українською
Лестер принимает Зарю в 1 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Заря.
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Хозяева на правах фаворита поединка открыли счет во встрече. Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон воспользовался хаосом в штрафной Зари и спокойно перевел мяч в пустые ворота.
Лестер – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Харви Барнс удвоил преимущество хозяев. Полузащитник без всякого сопротивления со стороны луганчан вошел в штрафную и переиграл голкипера.
Гол Мэддисона:
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