Лестер принимает Зарю в 1 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Заря.

Хозяева на правах фаворита поединка открыли счет во встрече. Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон воспользовался хаосом в штрафной Зари и спокойно перевел мяч в пустые ворота.

Лестер – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Харви Барнс удвоил преимущество хозяев. Полузащитник без всякого сопротивления со стороны луганчан вошел в штрафную и переиграл голкипера.

Гол Мэддисона: