Лестер приймає Зорю у 1 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Зоря.

Господарі на правах фаворита поєдинку відкрили рахунок у зустрічі. Хавбек Лестера Джеймс Меддісон скористався хаосом у штрафному майданчику Зорі та спокійно перевів м'яч у порожні ворота.

Лестер – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Харві Барнс подвоїв перевагу господарів. Півзахисник без будь-якого спротиву з боку луганців увійшов у штрафний майданчик та переграв голкіпера.

Гол Меддісона:

Гол Барнса: