Лестер – Зоря – відео голів
22:53 - Читать на русском
Лестер приймає Зорю у 1 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Зоря.
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Господарі на правах фаворита поєдинку відкрили рахунок у зустрічі. Хавбек Лестера Джеймс Меддісон скористався хаосом у штрафному майданчику Зорі та спокійно перевів м'яч у порожні ворота.
Лестер – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Харві Барнс подвоїв перевагу господарів. Півзахисник без будь-якого спротиву з боку луганців увійшов у штрафний майданчик та переграв голкіпера.
Гол Меддісона:
Гол Барнса:
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