Главный тренер Зари Виктор Скрипник не делает трагедии из поражения от Лестера (0:3) на групповом этапе ЛЕ.

"Оценить матч? Кроме как поблагодарить своих подопечных, больше нечего сказать. Класс соперника дал о себе знать, от этого никуда не денешься.

Лестер – Заря – видео голов

Считаю, что наиграли на свой гол. Конечно, никто не рад такому результату, но с другой стороны – это опыт, можно многое почерпнуть из этой игры. У нас впереди еще два очень важных соперника, будем стараться с ними показать лучшую игру.

Мы хотели впереди создавать давление, считаю, мы хорошо играли первые полчаса. Хотелось ли пойти ва-банк благодаря заменам? Конечно, хотелось какого-то позитива, гол забить. Доволен всеми игроками", – сказал Скрипник в эфире ТК Футбол 2.

Напомним, кроме Лестера, украинский клуб борется в Лиге Европы с Брагой и греческим АЕКом.

Лестер разгромил Зарю благодаря детским ошибкам в ЛЕ – игрок сборной Украины не попал в пустые. 2 привозенных гола