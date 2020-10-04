Вест Хэм поехал в гости к одному из лидеров чемпионата Лестеру в рамках 4 тура АПЛ. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Лестер – Вест Хэм стартует в 14:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию от Setanta Sport Ukraine можно просмотреть непосредственно в этой новости. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Лестер на старте сезона идет без потерь, а Вест Хэм после двух поражений сенсационно разгромил Вулверхэмптон. Андрей Ярмоленко в том матче не вышел даже на замену, а на неделе вылетел с "молотобойцами" из Кубка лиги (хотя отыграл все 90 минут). Сегодня тренеры Вест Хэма снова оставили украинца в запасе.

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Стартовые составы команд

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарти, Союнчю, Эванс, Джастин – Перес, Менди, Тилеманс, Барнс – Варди.

Запасные: Уорд, Фофана, Фукс, Чодури, Олбрайтон, Ундер, Ихеаначо.

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуелл, Масуаку – Боуен, Соучек, Райс, Форнальс – Антонио.

Запасные: Рэндольф, Джонсон, Нобл, Лансини, Андерсон, Ярмоленко, Алле.

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