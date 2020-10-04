Вест Хем поїхав у гості до одного з лідерів чемпіонату Лестера в рамках 4 туру АПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Лестер – Вест Хем стартує о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію від Setanta Sport Ukraine можна переглянути безпосередньо в цій новині. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Лестер на старті сезону йде без втрат, а Вест Хем після двох поразок сенсаційно розгромив Вулверхемптон. Андрій Ярмоленко в тому матчі не вийшов навіть на заміну, а на тижні вилетів з "молотобійцями" з Кубка ліги (хоча відіграв усі 90 хвилин). Сьогодні тренери Вест Хема знову залишили українця в запасі.

Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних

Стартові склади команд

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарті, Союнчю, Еванс, Джастін – Перес, Менді, Тілеманс, Барнс – Варді.

Запасні: Ворд, Фофана, Фукс, Чодурі, Олбрайтон, Ундер, Іхеаначо.

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуен, Соучек, Райс, Форнальс – Антоніо.

Запасні: Рендольф, Джонсон, Нобл, Лансіні, Андерсон, Ярмоленко, Аллє.

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