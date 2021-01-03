В рамках воскресной программы 17-го тура АПЛ Ньюкасл в родных стенах уступил Лестеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ньюкасл в родных стенах принимал Лестер. В первой половине встречи соперники обменялись несколькими ударами, но без остроты. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме "лисы" вырвались вперед - Варди в штрафной отдал под удар Мэддисон, который в касание выстрелил в левый угол ворот. На 72-й преимущество увеличил Тилеманс. "Сороки" пытались навязывать борьбу и на 82-й Кэрролл сумел отквитать один гол. Однако, это оказалось все, на что были способны хозяева. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лестера - 1: 2.

Благодаря этой победе "лисы" с 32-ю очками поднялись на третью строчку в турнирной таблице, зато Ньюкасл с 19-ю остался на 15-м месте первенства.

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