Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди пренебрег правилами самоизоляции на фоне вспышки COVID-19 в клубе.

Француз устроил новогоднюю вечеринку, на которую пригласил трех посторонних лиц, сообщает Sky Sports.

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Дерзкая выходка Менди не понравилось руководству Манчестер Сити, особенно на фоне эпидемии коронавируса в команде. Клуб начал внутреннее расследование инцидента с участием 26-летнего игрока. Сам Менди уже извинился за свои действия.

Добавим, что конкурент Зинченко провел в текущем сезоне 9 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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