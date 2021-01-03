Конкурент Зинченко рискует получить суровое наказание – Манчестер Сити начал расследование его новогодних развлечений
Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди пренебрег правилами самоизоляции на фоне вспышки COVID-19 в клубе.
Француз устроил новогоднюю вечеринку, на которую пригласил трех посторонних лиц, сообщает Sky Sports.
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Дерзкая выходка Менди не понравилось руководству Манчестер Сити, особенно на фоне эпидемии коронавируса в команде. Клуб начал внутреннее расследование инцидента с участием 26-летнего игрока. Сам Менди уже извинился за свои действия.
Добавим, что конкурент Зинченко провел в текущем сезоне 9 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.
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