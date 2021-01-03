В рамках недільної програми 17-го туру АПЛ Ньюкасл у рідних стінах поступився Лестеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ньюкасл у рідних стінах приймав Лестер. У першій половині зустрічі суперники обмінялись кількома ударами, проте без гостроти. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі "лиси" вирвались уперед – Варді у штрафному майданчику віддав під удар Меддісону, який в дотик вистрілив у лівий кут воріт. На 72-й перевагу збільшив Тілеманс. "Сороки" намагались нав'язувати боротьбу і на 82-й Керрол таки зумів відквитати один гол. Проте, це виявилось усе, на що були спроможні господарі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера – 1:2.

Завдяки цій перемозі "лиси" із 32-ма очками піднялись на третю сходинку у турнірній таблиці, натомість Ньюкасл із 19-ма залишився на 15-му місці першості.

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