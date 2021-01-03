Манчестер Сити продолжает страдать от неприятной болезни перед непростым поединком с Челси.

В команде Гвардиолы "пополнение" среди людей, заболевших коронавирусом. Еще трое заразились накануне матча с Челси, а общее количество зараженных теперь 8 (включая персонал).

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Однако, как сообщает The Sun, в Сити уверены, что смогут провести игру с "пенсионерами", которая запланирована на сегодня, 3 января. Напомним, что до этого "горожане" не смогли сыграть против Эвертона из-за вспышки COVID-19.

Заметим, имена тех, кто отправится на карантин, пока не раскрываются. Первыми двумя игроками стали Габриэл Жезус и Кайл Уокер.

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