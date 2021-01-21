Хавбек Интера Кристиан Эриксен получил еще один вариант продолжения карьеры в АПЛ.

Лестер заинтересован в услугах датского полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает The Telegraph.

Эриксен определился, где хочет продолжить карьеру – хавбек стремится покинуть Интер

Руководство "лис" намерено арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона. Среди претендентов на Кристиана в Англии СМИ также называют английские клубы – Арсенал и Тоттенхэм.

Действующий контракт полузащитника с Интером рассчитан до лета 2024-го. Миланцы приобрели футболиста у Тоттенхэма год назад за 27 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Эриксен сыграл в 9-ти матчах, но результативными действиями не отличался.

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