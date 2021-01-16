Кристиан Эриксен хотел бы вернуться в Тоттенхэм, сообщает Sky Sports.

Конте заявил, что даст Эриксену очередной шанс – у алленаторе Интера большие ожидания

Представители итальянского гранда не прочь отпустить своего полузащитника в Лондон на правах аренды до конца сезона. Официального диалога между "шпорами" и "нерадзурри" пока не было. Действующий контракт Кристиана с Интером рассчитан до лета 2024-го. Миланцы приобрели датчанина у Тоттенхэма год назад за 27 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Эриксен сыграл в 9-ти матчах, но результативными действиями не отличался.

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