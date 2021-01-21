Лестер також побореться за Еріксена
Хавбек Інтера Крістіан Еріксен отримав ще один варіант продовження кар'єри в АПЛ.
Лестер зацікавлений у послугах данського хавбека Крістіана Еріксена, повідомляє The Telegraph.
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Керівництво "лисів" має намір орендувати 28-річного футболіста до завершення сезону. Серед претендентів на Крістіана в Англії ЗМІ також називають лондонські клуби – Арсенал та Тоттенхем.
Чинний контракт півзахисника з Інтером розрахований до літа 2024-го. Міланці придбали футболіста у Тоттенхема рік тому за 27 млн євро.
У нинішньому сезоні Серії А Еріксен зіграв у 9-ти матчах, але результативними діями не відзначався.
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