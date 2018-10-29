Лестер сделал заявление по аварии вертолета владельца клуба

Лестер отреагировал на падение вертолета, принадлежащего владельцу клуба Вичаю Шривадданапрабхе.

"Мы помогаем полиции Лестершира и службе скорой помощи в решении масштабного инцидента возле Кинг Пауэр Стэдиум. Клуб будет делать более подробное заявление после получения новой информации", – говорится в заявлении на официальном сайте Лестера.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба

Напомним, вечером 27 октября примерно в 20:30 по местному времени возле домашнего стадиона Лестера разбился вертолет, принадлежащий владельцу клуба.

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