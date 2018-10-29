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Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба – все детали

28 октября 11:26 1740 Читати українською
Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба – все детали
Крушение вертолета владельца Лестера / Irish Mirror

Вертолет, принадлежащий владельцу Лестера Вичаю Шривадданапрабха, потерпел крушение возле Кинг Пауэр Стэдиум.

После матча 10 тура АПЛ Лестер – Вест Хэм (1:1) произошел жуткий эпизод. Вертолет владельца "лис" Вичая Шривадданапрабха разбился возле стадиона, упав возле автостоянки. В результате начался пожар.

Кто был на борту и каково состояние здоровья пострадавших, пока официально не сообщается. Полиция и скорая помощь Лестера сразу прибыли на место событий.

Этот вертолет забирал Вичая Шривадданапрабха с поля Кинг Пауэр после каждого матча Лестера. ВВС сообщает из собственных источников, и на этот раз он находился в вертолете. Sky Sports детализирует, что с бизнесменом летела его дочь и еще 3 человека, а вот его сына, который является вице-президентом Лестера, Айяватта на борту не было. Как и спортивного директора клуба Джона Радкина.

Очевидцы передают, что вертолет немного отлетел от стадиона, после чего по спирали врезался в землю с огромным грохотом. Произошел взрыв – в воздух поднялся клубок огня. Причиной аварии называют проблемы в хвосте вертолета.

"Я видел работников первой команды Лестера в слезах. В клубе царит тишина – люди не знают, что делать, плачут и просто успокаивают друг друга", – рассказывает комментатор BBC Ян Стрингер.

Клубы АПЛ и со всего мира в Twitter выражают соболезнования Лестеру и всем пострадавшим. Футболисты клуба также сопереживают.

Болельщики уже несут цветы к стадиону Кинг Пауэр, хотя официальной информации о пострадавших в трагедии нет.

Daily Mail сообщает, что Лестер отменил сегодняшнюю тренировку и попросит Футбольную Ассоциацию перенести матч Кубка лиги против Саутгемптона, который запланирован на 30 октября.

Появилось фото при дневном свете с места трагедии от Sky. Вертолет врезался в бетон.

Англия10 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Вест Хэм: Суббота 27 октября 2018

Лестер Сити
Матч окончен
1 : 1
Вест Хэм
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Видеоновости Англия Лестер Сити Лестер Сити Лестер Сити - Вест Хэм Вичай Шриваддханапрабха
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