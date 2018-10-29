Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба – все детали

Вертолет, принадлежащий владельцу Лестера Вичаю Шривадданапрабха, потерпел крушение возле Кинг Пауэр Стэдиум.

После матча 10 тура АПЛ Лестер – Вест Хэм (1:1) произошел жуткий эпизод. Вертолет владельца "лис" Вичая Шривадданапрабха разбился возле стадиона, упав возле автостоянки. В результате начался пожар.

Breaking: Helicopter owned by Leicester City F.C.’s owner, Vichai Srivaddhanaprabha, has crashed outside King Power Stadium in Leicester, United Kingdom. pic.twitter.com/eguiwnS8Xs — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 жовтня 2018 р.

Кто был на борту и каково состояние здоровья пострадавших, пока официально не сообщается. Полиция и скорая помощь Лестера сразу прибыли на место событий.

Этот вертолет забирал Вичая Шривадданапрабха с поля Кинг Пауэр после каждого матча Лестера. ВВС сообщает из собственных источников, и на этот раз он находился в вертолете. Sky Sports детализирует, что с бизнесменом летела его дочь и еще 3 человека, а вот его сына, который является вице-президентом Лестера, Айяватта на борту не было. Как и спортивного директора клуба Джона Радкина.

Очевидцы передают, что вертолет немного отлетел от стадиона, после чего по спирали врезался в землю с огромным грохотом. Произошел взрыв – в воздух поднялся клубок огня. Причиной аварии называют проблемы в хвосте вертолета.

"Я видел работников первой команды Лестера в слезах. В клубе царит тишина – люди не знают, что делать, плачут и просто успокаивают друг друга", – рассказывает комментатор BBC Ян Стрингер.

Клубы АПЛ и со всего мира в Twitter выражают соболезнования Лестеру и всем пострадавшим. Футболисты клуба также сопереживают.

Болельщики уже несут цветы к стадиону Кинг Пауэр, хотя официальной информации о пострадавших в трагедии нет.

Flowers being laid outside of turnstiles 54/57 here at The King Power Stadium. pic.twitter.com/tHYnm8AfGQ — Ian Stringer (@StringerSport) 28 жовтня 2018 р.

Flowers and scarves continue to gather at King Power Stadium. pic.twitter.com/a7Wl7tYKaY — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) 28 жовтня 2018 р.

Daily Mail сообщает, что Лестер отменил сегодняшнюю тренировку и попросит Футбольную Ассоциацию перенести матч Кубка лиги против Саутгемптона, который запланирован на 30 октября.

Появилось фото при дневном свете с места трагедии от Sky. Вертолет врезался в бетон.