Вест Хэм Ярмоленка упустил победу над Лестером: 10 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 10 тура АПЛ Брайтон принимал Вулверхэмптон, Фулхэм встретился с Борнмут, а Ньюкасл пытался одержать первую победу в сезоне в матче с Саутгемптоном, Вест Хэм провел первый матч без Ярмоленко. Счета и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Брайтон дома минимально обыграл Вулверхэмптон. Победу хозяевам принес Мюррей в самом начале второго тайма.

Ливерпуль разгромил Кардифф и единолично возглавил турнирную таблицу. Счет открыл Салах уже на 10 минуте, сумев переправить мяч в ворота после суеты в штрафной. Второго гола пришлось ждать до 66 минуты, когда Мане каким-то образом просочился сквозь защитников и пробил вратаря. Патерсон восстановил интригу на 77 минуте, подарив надежду на положительный счет валлийцам. Однако Шакири и Мане лишили Кардифф шансов на хотя бы ничью.

Саутгемптон дома не смог обыграть Ньюкасл. Несмотря на тотальное преимущество хозяев по ударам (22:6) "святые" не смогли хотя бы однажды переправить мяч в ворота Дубравки.

Уотфорд разбил аутсайдера чемпионата Хаддерсфилд. Начало погрому положил Перейра на 10 минуте, а через 9 минут Деулофеу удвоил преимущество "шершней". Во втором тайме Хаддерсфилд пытался отыграться, однако подводила реализация. А вот у Саксесса с точностью было все в порядке, что он и доказал на 79 минуте после передачи Кико.

Борнмут в большинстве разгромил Фулхэм. Счет открыл Уилсон на 14 минуте ударом с пенальти. Команды продолжали равную игру до 72 минуты, когда Брукс после передачи Фрейзера удвоил преимущество "вишен". А удаления капитана "коттэджеров" Макдональда облегчило дело Борнмут – Уилсон оформил дубль на 85 минуте.

Вест Хэм не удержал победу в матче с Лестером. Открыл счет в матче Бальбуена, который добил собственный же удар. Нобл еще до перерыва очень жестко сыграл против Ндиди, за что получил прямую красную карточку. Лестер сумел спасти ничью аж на 89 минуте, Ндиди классным дальним ударом пробил Фабиански.

Ливерпуль набрал 26 очков и временно вырвался на первое место, Манчестер Сити сыграет свой матч в понедельник с Тоттенхэмом. Борнмут и Уотфорд продолжают занимать 6 и 7 места с 20 и 19 очками соответственно. Победа над Вулверхэмптон позволила Брайтона обыграть Лестер. А неудачники этого дня замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии. Лестер и Вест Хэм остались на 12 и 13 позициях.

Чемпионат Англии 2018/19, 10 тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Мюррей, 48

Ливерпуль – Кардифф – 4:1

Голы: Салах, 10, Мане, 66, Шакири, 84, Мане, 87 – Патерсон, 77

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:0

Уотфорд – Хаддерсфилд – 3:0

Голы: Перейра, 10, Деулофеу, 19, Саксес, 80

Фулхэм – Борнмут – 0:3

Голы: Вилсон, 14, (пен), 85, Брукс, 72

Удаление: Макдональд, 73

Лестер – Вест Хэм – 1:1

Голы: Ндиди, 89 – Бальбуэна, 30