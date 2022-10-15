Кристал Пэлас и Лестер в рамках поединка 11-го тура АПЛ голов не забивали (0:0). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 11-й тур

Лестер Сити – Кристал Пэлас – 0:0

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – начало в 17:00

Фулхэм – Борнмут – начало в 17:00

Программу дня в Англии открывал поединок на Кинг Пауэр Стэдиум, где Лестер принимал Кристал Пэлас. "Лисы" подходили к встрече в статусе последней команды в турнирной таблице, имея за плечами всего одну победу при семи поражениях, но и "орлы" не впечатляли – они шли на 15-й строчке в трёх очках от зоны вылета. В таких условиях ничья никого не устраивала.

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Подопечные Брендана Роджерса выглядели активнее команды Патрика Виейра, однако интересных моментов было мало. Сразу вспомнить можно только дальний выстрел Эзе над перекладиной ворот хозяев, а также удары Барнса и Мэддисона с левого края штрафной гостей – Гуайта парировал. Были ещё какие-то полумоменты, но общая острота осталась невысокой. Лестер наиграл на 0,86 ожидаемых голов, а Кристал Пэлас – на 0,45.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Лестерширцы благодаря лучшей разнице голов обошли Ноттингем и вышли на 19-ю позицию, а лондонцы поднялись на 13-ю.

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