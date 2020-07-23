toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

23 июля 16:59 - Читати українською
Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного
Обамеянг и Ляказетт / ФК Арсенал

Лондонский Арсенал официально представил комплект экипировки команды, в котором она будет играть домашние матчи сезона 2020/21.

Эффектное промо основной формы "канониров" опубликовали в официальном Instagram клуба.

Арсенал может подписать экс-хавбека Манчестер Сити – он стал лидером Астон Виллы

Экипировка выполнена в традиционных цветах Арсенала – красном и белом. В частности, первая цвет будет основным. В свою очередь рукава, воротник футболки и боковые полосы будут белыми. Кроме того, в дизайне комплекта использованы т. н. невозможные фигуры. Это оптическая иллюзия, делающая элементы объемными, а при подробном взгляде на них можно заметить нарушения правил построения перспективы.

К слову, техническим спонсором Арсенала является немецкая компания Adidas. В новой форме лондонцы сыграют последний тур АПЛ против Уотфорда (26 июля), а также финал Кубка Англии против земляков из Челси (1 августа).

blog_ava
Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером
23 июля
17279
Теги
Англия Арсенал Арсенал Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
50
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук