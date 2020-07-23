Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Эффектное промо основной формы "канониров" опубликовали в официальном Instagram клуба.

Арсенал может подписать экс-хавбека Манчестер Сити – он стал лидером Астон Виллы

Экипировка выполнена в традиционных цветах Арсенала – красном и белом. В частности, первая цвет будет основным. В свою очередь рукава, воротник футболки и боковые полосы будут белыми. Кроме того, в дизайне комплекта использованы т. н. невозможные фигуры. Это оптическая иллюзия, делающая элементы объемными, а при подробном взгляде на них можно заметить нарушения правил построения перспективы.

К слову, техническим спонсором Арсенала является немецкая компания Adidas. В новой форме лондонцы сыграют последний тур АПЛ против Уотфорда (26 июля), а также финал Кубка Англии против земляков из Челси (1 августа).