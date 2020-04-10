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Лестер повесил ценник на Чилвелла – на защитника охотится Челси

12:45 40 Читати українською
Лестер повесил ценник на Чилвелла – на защитника охотится Челси
Бен Чилвелл / Reuters

Левый бек сборной Англии Бен Чилвелл остается на радаре грандов Премьер-лиги, однако Лестер не собирается дешево прощаться с одной из своих звезд.

"Лисы" потребуют за своего защитника 50 млн фунтов, утверждает Daily Mail.

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Эта цена может отпугнуть большинство претендентов на Чилвелла, в частности, Манчестер Сити. "Горожане" рассматривали 23-летнего защитника в качестве замены нынешним исполнителям на левом фланге обороны – Менди и Зинченко. Однако, Челси может согласиться заплатить требуемую Лестером сумму. "Пенсионеры" летом рискуют остаться без обеих левых защитников, поскольку миланский Интер активно интересуется Маркосом Алонсо и Эмерсоном Пальмиери.

В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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