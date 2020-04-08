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Барселона вынуждена соглашаться на условия Челси по Коутинью – бразилец все ближе к Лондону

14:17 113 Читати українською
Барселона вынуждена соглашаться на условия Челси по Коутинью – бразилец все ближе к Лондону
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Челси хочет воспользоваться неустойчивым экономическим положением Барселоны, чтобы договориться о переходе Филиппе Коутиньо на максимально выгодных условиях.

Каталонцам приходится обсуждать только аренду 27-летнего хавбека, информирует Sport.es.

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Агенты Коутинью контактируют с Челси еще с января, предпочитая именно переезд в Лондон. "Синие" также заинтересованы в сотрудничестве с бразильцем, но не собираются сразу платить 90 млн евро, которые требует Барселона. Победитель Лиги Европы готов отдать 30 млн за год аренды и иметь право выкупа за 65 млн евро доплаты. Каталонцы хотят сделать пункт о выкупе обязательным, но Челси пока не устраивает такой вариант.

Напомним, сезон 2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в Баварии – в его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах сезона.

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