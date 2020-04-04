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Интер выделит на трансферы кругленькую сумму – в списке Конте четыре игрока

12:26 8 Читати українською
Интер выделит на трансферы кругленькую сумму – в списке Конте четыре игрока
Антонио Конте и Джузеппе Маротта / Фото GilnarPlanet

Миланский гранд не намерен сокращать трансферный бюджет из-за пандемии.

Руководство Интера выделит 130 млн евро на усиление команды во время летнего трансферного окна, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Наставник "нерадзурри" Антони Конте планирует потратить эту сумму на двух защитников Челси Маркоса Алонсо и Эмерсона Пальмиери, вингера Фиорентины Федерико Кьезу и хавбека Баварии Корентена Толиссо.

Напомним, после 25-ти туров Серии А Интер находится на третьей строчке, отставая от Юве на 9 очков.

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