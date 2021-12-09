Лестер покидає Лігу Європи, Спартак обіграв Легію та проліз у плей-офф, Ліон розписав взаємовигідну нічию з Рейнджерс
Відбулись заключні поєдинки групового етапу Ліги Європи у групах A та C. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга Європи, 6-й тур групового етапу
Група A
Ліон – Рейнджерс – 1:1
Голи: Бессі, 49 (аг.) – Райт, 42
Спарта Прага – Брондбю – 2:0
Голи: Ханко, 43, Гложек, 49
Вилучення: Візнер, 57 – Бен Сліман, 75
Група C
Легія – Спартак Москва – 0:1
Гол: Бакаєв, 17
Нереалізований пенальті: Пекхарт, 90+8 (Л)
Наполі – Лестер – 3:2
Голи: Унас, 4, Ельмас, 24, 53 – Еванс, 27, Дьюсбері-Хол, 33
Ліга Європи: Реал Сосьєдад розгромом вибив ПСВ, сенсаційна нічия Монако, Айнтрахт й Олімпіакос пройшли далі
Спарта Прага впевнено переграла Брондбю та зробила все від себе залежне, щоб гарантувати собі плей-офф, але у паралельному матчі вирішили не випустити чехів з групи. Невмотивований Ліон, який раніше вже гарантував собі першу сходинку, приймав Рейнджерс. Шотландцям було важливо не програти, щоб не пропустити Спарту на друге місце. У підсумку, команди обмінялись голами, що влаштувало обидва колективи.
Легія та Спартак змагались у надпринциповому поєдинку, де переможець отримував путівку у плей-офф. Сильнішим у цьому двобої вийшов московський клуб. Єдиний гол Бакаєва на старті матчу вирішив долю поєдинку, а заодно і підняв росіян на перше місце квартету C. Поляки мали шанс потягнути Спартак зі собою на дно, але на останніх секундах Пекхарт не реалізував пенальті.
Одним з центральних матчів вечора була зустріч Наполі та Лестера, і імениті команди не розчарували глядачів. У запеклій перестрілці з 5-ма голами переміг саме італійський клуб та гарантував собі вихід з другої сходинки. Лестер посів третє місце та матиме змогу зіграти у Лізі конференцій.
Зоря подарувала Ромі перше місце у групі Ліги конференцій – українські команди завершили єврокубковий сезон