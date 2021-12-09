Ліга Європи, 6-й тур групового етапу

Група A

Ліон – Рейнджерс – 1:1

Голи: Бессі, 49 (аг.) – Райт, 42

Спарта Прага – Брондбю – 2:0

Голи: Ханко, 43, Гложек, 49

Вилучення: Візнер, 57 – Бен Сліман, 75

Група C

Легія – Спартак Москва – 0:1

Гол: Бакаєв, 17

Нереалізований пенальті: Пекхарт, 90+8 (Л)

Наполі – Лестер – 3:2

Голи: Унас, 4, Ельмас, 24, 53 – Еванс, 27, Дьюсбері-Хол, 33

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Спарта Прага впевнено переграла Брондбю та зробила все від себе залежне, щоб гарантувати собі плей-офф, але у паралельному матчі вирішили не випустити чехів з групи. Невмотивований Ліон, який раніше вже гарантував собі першу сходинку, приймав Рейнджерс. Шотландцям було важливо не програти, щоб не пропустити Спарту на друге місце. У підсумку, команди обмінялись голами, що влаштувало обидва колективи.

Легія та Спартак змагались у надпринциповому поєдинку, де переможець отримував путівку у плей-офф. Сильнішим у цьому двобої вийшов московський клуб. Єдиний гол Бакаєва на старті матчу вирішив долю поєдинку, а заодно і підняв росіян на перше місце квартету C. Поляки мали шанс потягнути Спартак зі собою на дно, але на останніх секундах Пекхарт не реалізував пенальті.

Одним з центральних матчів вечора була зустріч Наполі та Лестера, і імениті команди не розчарували глядачів. У запеклій перестрілці з 5-ма голами переміг саме італійський клуб та гарантував собі вихід з другої сходинки. Лестер посів третє місце та матиме змогу зіграти у Лізі конференцій.

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