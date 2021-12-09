Лига Европы, 6-й тур

Группа B

Реал Сосьедад – ПСВ – 3:0

Голы: Оярсабаль, 43, 63, Серлот, 90+3

Удаление: Сангаре, 75 (вторая желтая, ПСВ)

Штурм Грац – Монако – 1:1

Голы: Янчер, 7 (пен.) – Фолланд, 30

Группа D

Антверпен – Олимпиакос – 1:0

Гол: Баликвиша, 7

Фенербахче – Айнтрахт – 1:1

Голы: Бериша, 42 – Соу, 29

Реал Сосьедад в родных стенах на Аноете одолел ПСВ в матче за плей-офф ЛЕ, несмотря на незначительное преимущество нидерландцев. Дубль удалось оформить Оярсабалю: первый мяч был забит с пенальти, а второй после ужасной обрезки обороны соперника. До разгромного счет довел Серлот уже в компенсированное время.

В параллельном поединке встречались Штурм Грац и Монако. Казалось, что для представителей карликовой страны это будет легкая прогулка, но они пропустили первые и почти в течение всего матча защищались. Однако это не помешало Монако вырвать ничью.

В конце концов, уже известны финальные расписания команд в квартете В: Монако (лидер) и Реал Сосьедад (второй) продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. ПСВ – третий, но с евровесной (плей-офф Лиги конференций), а вот Штурм Грац замкнул квартет с ничем.

Фенербахче дома принимал Айнтрахт. Если немцы уже давно гарантировали себе плей-офф ЛЕ, то турки боролись за Лигу конференций. Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва успокоились и довели счет до ничейного.

Параллельно Антверпен, тоже претендовавший на плей-офф Лиги конференций, одолел Олимпиакос. Но победа была напрасной, ведь они пролетели мимо евровесны. По итогам 6-ти туров таблица квартета D следующая: Айнтрахт и Олимпиакос продолжат выступления в ЛЕ, Фенербахче – в ЛК, а Антверпен уехал домой с наихудшим настроением.