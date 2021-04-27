Лестер за шесть матчей до конца сезона шёл на третьей позиции в таблице АПД, опережая Челси на одно очко и имея отрыв от пятой строчки в четыре зачётных балла. Таким образом, уже сегодня "лисы" могли сделать весомую заявку на участие в ЛЧ – необходимо было лишь победить Кристал Пэлас в родных стенах.

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Впрочем, "орлы", как и Святослав Вакарчук в своё время, не собирались сдаваться без боя. Уже на 12-й минуте гостям удалось открыть счёт в результате разрезного паса Эзе на ход Заха – Уилфрид вывалился один на один со Шмейхелем и пробил в дальний угол. 0:1! Это был последний опасный момент Кристал Пэлас в первом тайме, но у Лестера также нечего было вспомнить. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Роя Ходжсона.

Во втором тайме Лестер собрался, прижав "орлов" сразу с возобновлением игры. На 50-й минуте активность "лис" принесла успех: Тилеманс отдал классную передачу с правого фланга на край штрафной, а Ихеаначо оттуда сбросил мяч под удар Кастаню метров с восьми – Тимоти пробил точно в дальнюю девятку. 1:1! Кристал Пэлас на это вообще ничем не ответил, а хозяева забили второй на 70-й минуте – впрочем, гол Варди отменили из-за офсайда.

Казалось, что неуступчивые гости с тремя ударами по воротам в активе удержат ничью, однако против был неутомимый Ихеаначо. На 78-й минуте Келечи отдал передачу на ход Варди – Джейми вошел на левый край штрафной и выстрелил под правую штангу, но мяч прокатился в сантиметрах от неё. На 80-й Ихеаначо взялся за дело сам: нигериец принял заброс от Эванса, вошел на край штрафной, качнул защитника и мощно зарядил в ближнюю девятку – 2:1!

Кристал Пэлас так и не смог оправиться от этого удара. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Лестера, в результате которой "лисы" набрали 62 очка – теперь от пятого места их отделяют семь зачётных баллов. За пять туров до конца сезона. "Орлы", имея в активе 38 пунктов, остались тринадцатыми.

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