Лестер за шість матчів до завершення сезону йшов на третій позиції, випереджаючи Челсі на одне очко й маючи відрив від п'ятої сходинки у чотири залікових бали. Таким чином, вже сьогодні "лиси" могли зробити вагому заявку на участь в ЛЧ – необхідно було лишень перемогти Крістал Пелас у рідних стінах.

Гвардіола вибив Лобановського з трійки найтитулованіших тренерів в історії футболу – попереду Луческу і Фергюсон

Втім, "орли", як і Святослав Вакарчук у свій час, не збиралися здаватись без бою. Вже на 12-й хвилині гостям вдалося відкрити рахунок внаслідок розрізного пасу Езе на хід Заха – Вілфрід вивалився сам на сам зі Шмейхелем і пробив у дальній кут. 0:1! Це був останній небезпечний момент Крістал Пелас у першому таймі, але у Лестера також нічого було згадати. На перерву команди відправились за мінімальної переваги підопічних Роя Ходжсона.

В другому таймі Лестер зібрався, притиснувши "орлів" одразу з поновленням гри. На 50-й хвилині активність "лисів" принесла успіх: Тілеманс віддав класну передачу з правого флангу на край штрафного, а Іхеаначо звідти скинув м'яч під удар Кастаню метрів з восьми – Тімоті пробив точно в дальню дев'ятку. 1:1! Крістал Пелас на це взагалі нічим не відповів, а господарі забили вдруге на 70-й хвилині – втім, гол Варді скасували через офсайд.

Здавалося, що непоступливі гості з трьома ударами по воротах у активі таки втримають нічию, однак проти був невтомний Іхеаначо. На 78-й хвилині Келечі віддав передачу на хід Варді – Джеймі увійшов на лівий край карного майданчика й вистрілив під праву стійку, але м'яч прокотився у сантиметрах від неї. На 80-й Іхеаначо взявся за справу сам: нігерієць прийняв закидання від Еванса, увійшов на край штрафного, хитнув захисника й потужно зарядив у ближню дев'ятку – 2:1!

Крістал Пелас так і не зміг оговтатись від цього удару. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Лестера, внаслідок якої "лиси" набрали 62 очки – тепер від п'ятого місця їх відділяють аж сім залікових балів. За п'ять турів до кінця сезону. "Орли", маючи в активі 38 пунктів, залишились тринадцятими.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років