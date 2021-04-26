Испанец опередил Валерия Лобановского и единолично стал третьим в рейтинге самых титулованных тренеров, сообщает MisterChip.

Луческу установил уникальное достижение, выиграв чемпионат Украины в составе Динамо

Кубок лиги стал 30 трофеем в карьере Гвардиолы, которая длится всего 12 лет. Лобановский за 42 года деятельности тренера выиграл 29 титулов. Впереди остаются Мирча Луческу (33 титула, пока 40 лет карьеры) и Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).

Добавим, что Гвардиола уже в этом сезоне может пополнить свою коллекцию. Манчестер Сити почти гарантировал себе победу в АПЛ, а на стадии полуфинала ЛЧ встретится с ПСЖ. Луческу также имеет возможности добыть новые титулы.

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