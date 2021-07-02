"Лисы" продолжают активную работу на трансферном рынке. Очередным новичком команды стал "новый Погба" – Бубакари Сумаре, за которым Брендан Роджерс и Ко гонялись последние полгода.

Полузащитник французского Лилля Бубакари Сумаре стал игроком Лестера, сообщает официальный сайт "лис".

Лестер приобрел лучшего бомбардира чемпионата Австрии и установил трансферный рекорд

22-летний хавбек подписал с англичанами пятилетний контракт. Сумма сделки не разглашается, однако по информации Тransfermarkt игрок обошелся Лестеру в 20 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Сумаре стал чемпионом Франции в составе Лилля. На его счету 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 результативными передачами. Лестер завершил сезон на пятом месте в АПЛ.

Может сесть в тюрьму – почему Месси продлил контракт с Барселоной