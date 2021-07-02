"Лисиці" продовжують активну роботу на трансферному ринку. Черговим новачком команди став "новий Погба" – Бубакарі Сумаре, за яким Брендан Роджерс і Ко ганялись останні півроку.

Півзахисник французького Лілля Бубакарі Сумаре став гравцем Лестера, повідомляє офіційний сайт "лисиць".

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22-річний хавбек підписав з англійцями п'ятирічний контракт. Сума угоди не розголошується, однак за інформацією Тransfermarkt гравець обійшовся Лестеру у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулого сезону Сумаре став чемпіоном Франції у складі Лілля. На його рахунку 43 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 результативними передачами. Лестер завершив сезон на п'ятому місці в АПЛ.

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