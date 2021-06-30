Форвард Зальцбурга присоединился к Лестеру, сообщает пресс-служба англичан. 22-летний замбиец поставил свою подпись под пятилетним контрактом.

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Ранее стало известно, что переход Дака обойдется "лисам" в 30 млн евро. Теперь это новый трансферный рекорд для чемпионата Австрии. До этого самым дорогим проданным игроком был Наби Кейта, который перебрался из Зальцбурга в Лейпциг за 29,75 млн евро в 2017-м.

Заметим, Петсон Дака в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги, он забил 27 мячей в 28 поединках. За Зальцбург замбиец выступал с лета 2017 года.

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