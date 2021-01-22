У Кристиана Эриксена отпал один из вариантов продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Переговоры Лестера с Интером зашли в тупик, только стартовав. Причиной этому является большая зарплата Эриксена, сообщает Sky Sports.

Интер получил новый вариант обмена Эриксена в Англии

Недельный оклад Кристиана в миланском клубе составляет 340 тысяч евро, что в три раза больше, чем зарплата самых высокооплачиваемых игроков Лестера. "Лисы" решили поберечь свой бюджет и вышли из переговоров. Среди претендентов на датчанина остаются ПСЖ, Тоттенхэм, Валенсия и другие клубы.

Заметим, действующий контракт полузащитника с Интером рассчитан до лета 2024-го. Миланцы приобрели футболиста у Тоттенхэма год назад за 27 млн ​​евро, но он не сумел стать игроком основы при Антонио Конте – среднее игровое время в 14 матчах текущего сезона составляет около 36 минут.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му