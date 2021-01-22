У Крістіана Еріксена відпав один із варіантів продовження кар'єри на Туманному Альбіоні.

Перемовини Лестера з Інтером зайшли в глухий кут, щойно розпочавшись. Причиною цьому є велика зарплатня Еріксена, повідомляє Sky Sports.

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Тижневий оклад Крістіана в міланському клубі складає 340 тисяч євро, що втричі більше, ніж зарплата найбільш високооплачуваних гравців Лестера. "Лисиці" вирішили поберегти свій бюджет та вийшли з переговорів щодо трансферу. Серед претендентів на данця залишаються ПСЖ, Тоттенхем, Валенсія та інші клуби.

Зауважимо, чинний контракт півзахисника з Інтером розрахований до літа 2024-го. Міланці придбали футболіста у Тоттенхема рік тому за 27 млн євро, але він не зумів стати гравцем основи при Антоніо Конте – середній ігровий час у 14 матчах поточного сезону складає близько 36 хвилин.

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