Миланский Интер продолжает поиски новой команды для полузащитника Кристиана Эриксена, который так и не освоился на Джузеппе Меацца.

"Нерадзурри" изучают возможность обмена с лондонским Арсеналом, сообщает Tuttosport.

Эриксен определился, где хочет продолжить карьеру – хавбек стремится покинуть Интер

Вместо Эриксена миланцы могут заполучить хавбека Лукаса Торрейру, ныне защищающего цвета мадридского Атлетико на правах аренды. "Канониры" собираются отозвать уругвайца из Испании и пристроить в другой клуб. Датчанин из Интера вернется в АПЛ, если тамошний клуб согласится платить его зарплату.

В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Зато в активе Лукаса Торрейры 13 поединков в различных соревнованиях, в которых латиноамериканец забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

Конте дав майстер-клас, або Чому "Стара синьйора" може подати на розлучення з Пірло