Лестер на выезде победил Кристал Пэлас и поднялся на третью строчку: 11-й тур АПЛ, воскресенье

В воскресенье, в рамках 11-го тура чемпионата Англии, состоялось два заключительных поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 11-й тур

Кристал Пэлас – Лестер – 0:2

Голы: Союнчю, 57, Варди, 89

Эвертон – Тоттенхэм – матч начнется в 18:30

Челси переиграл Уотфорд, Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

Середняк турнирной таблицы Кристал Пэлас в первом матче воскресенья принимал на своем поле Лестер. "Лисы" уже поднялись на четвертую строчку, а в прошлом туре установили рекорд результативности в выездных матчах за всю историю Премьер-лиги, буквально уничтожив Саутгемптон со счетом 9:0. Поэтому хозяевам было чего опасаться.

Первый тайм прошел без особых голевых моментов – команды больше разрушали, чем создавали. Небольшое преимущество было на стороне гостей, они же имели единственную возможность открыть счет: на 19-й минуте Джейми Варди вышел один на один с голкипером Кристал Пэлас и пробил под левую штангу, однако Висенте Гуайта в отчаянном прыжке справился с этим ударом.

После перерыва гости прижали соперника к своим воротам и в одной из очередных атак после двух угловых подряд сумели открыть счет в матче: Чаглар Союнчю замкнул навес с углового выпрыгнув выше всех и пробил головой мимо голкипера. А за минуту до финального свистка свое веское слово сказал Варди, который после прострела Демарея Грея удвоил счет в поединке.

Победа принесла Лестеру 23 очка и третье место турнирной таблицы, Кристал Пэлас с 15-ю баллами остался девятым.

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