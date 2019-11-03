Евертон вирвав нічию у Тоттенхема, Лестер переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя

У неділю, в рамках 11-го туру чемпіонату Англії, відбулось два завершальні поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 11-й тур

Крістал Пелас – Лестер – 0:2

Голи: Союнчю, 57, Варді, 89

Евертон – Тоттенхем – 1:1

Голи: Тосун, 90+7 – Аллі, 63

Вилучення: Сон, 79

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Середняк турнірної таблиці Крістал Пелас у першому матчі неділі приймав на своєму полі Лестер. "Лиси" вже піднялись на четверту сходинку, а у минулому турі встановили рекорд результативності у виїздних матчах за всю історію Прем’єр-ліги, буквально знищивши Саутгемптон з рахунком 9:0. Тож господарям було чого побоюватись. Перший тайм минув без особливих гольових моментів – команди більше руйнували, аніж створювали. Невелика перевага була на стороні гостей, вони ж і мали єдину можливість відкрити рахунок: на 19-й хвилині Джеймі Варді вийшов віч-на-віч з голкіпером Крістал Пелас і пробив під ліву стійку, однак Вісенте Гуайта у відчайдушному стрибку впорався з цим ударом. По перерві гості притисли суперника до своїх воріт і в одній з чергових атак після двох кутових поспіль зуміли відкрити рахунок у матчі: Чаглар Союнчю замкнув навіс з кутового вистрибнувши вище за всіх і пробивши головою повз голкіпера. А за хвилину до фінального свистка своє вагоме слово сказав Варді, який після прострілу Демарея Грея подвоїв рахунок у поєдинку. Перемога принесла Лестеру 23 очки і третю сходинку турнірної таблиці, Крістал Пелас з 15-ма балами залишився дев’ятим.

Тоттенхем приїхав у гості на Гудісон Парк до місцевого Евертона. У першій половині зустрічі небезпечних моментів було обмаль, а єдиного удару у площину воріт завдали господарі – Рішарлісон наважився на удар з далеку, вийшло по центру і без проблем для Гассаніги. У дебюті другого тайму гравці Тоттенхема вимагали пенальті за порушення Делфа, однак арбітр після перегляду VAR упевнився у своєму рішенні й удар з "точки" не призначив. У середині другого тайму "шпори" таки повели у рахунку – Сон Хин Мін протягнув з центру, віддав на Аллі, а той пробив у протихід кіперу "ірисок". На 79-й хвилині автор асисту скоїв щось геть не притаманне для себе, пішовши у грубий підкат проти Гомеса – червона картка! Гомес зазнав моторошної травми й був замінений...На 7-й доданій хвилині Евертон зрівняв рахунок й матч закінчився унічию, однак епізод у кінцівці матчу, мабуть, обговорюватимуть більше, аніж сьогоднішні голи.

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