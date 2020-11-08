Лестер минимально переиграл Вулверхэмптон и возглавил АПЛ, Тоттенхэм на последних минутах вырвал победу у Вест Бромвича
В рамках 8-го тура АПЛ Вулверхэмптон на выезде проиграл Лестеру, Вест Бромвич в родных стенах уступил Тоттенхэму. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур
Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Кейн, 88
Лестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Варди, 15 (пен)
Нереализированый пенальти: Варди, 39 (Лестер Сити)
Арсенал – Астон Вилла – начало в 21:15
Игровой день начинал поединок Вест Бромвич – Тоттенхэм. Первый тайм встречи был безголевым и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.
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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – обе команды имели множество моментов, но забить никак не удавалось. На 71-й Карлан Грант мог вывести хозяев вперед, но его удар из пределов штрафной в практически пустые ворота пролетел мимо правой стойки. Уже на последних минутах основного времени Догерти навесил в штрафную, а Кейн головой направил мяч в ворота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "шпор" – 0:1.
Лестер Сити встречался с Вулверхэмптоном. "Лисы" в случае победы опережали Тоттенхэм на одно очко и выходили на первое место турнирной таблицы. На 15-й минуте хозяева заработали пенальти за игру рукой в штрафной. Его реализовал Джейми Варди – голкиперу не удалось угадать направление удара. Под занавес тайма рефери назначил еще один пенальти за фол в штрафной и снова в ворота "волков". На этот раз Варди постигла неудача и Патрисиу исполнил великолепный сейв.
Во втором тайме игроки Вулверхэмптона отчаянно пытались отыграться и были к этому близки, но защита "лис" выстояла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Лестера – 1:0.