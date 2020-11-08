В рамках 8-го тура АПЛ Вулверхэмптон на выезде проиграл Лестеру, Вест Бромвич в родных стенах уступил Тоттенхэму. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур

Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Кейн, 88

Лестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Варди, 15 (пен)

Нереализированый пенальти: Варди, 39 (Лестер Сити)

Арсенал – Астон Вилла – начало в 21:15

Игровой день начинал поединок Вест Бромвич – Тоттенхэм. Первый тайм встречи был безголевым и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – обе команды имели множество моментов, но забить никак не удавалось. На 71-й Карлан Грант мог вывести хозяев вперед, но его удар из пределов штрафной в практически пустые ворота пролетел мимо правой стойки. Уже на последних минутах основного времени Догерти навесил в штрафную, а Кейн головой направил мяч в ворота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "шпор" – 0:1.

Лестер Сити встречался с Вулверхэмптоном. "Лисы" в случае победы опережали Тоттенхэм на одно очко и выходили на первое место турнирной таблицы. На 15-й минуте хозяева заработали пенальти за игру рукой в ​​штрафной. Его реализовал Джейми Варди – голкиперу не удалось угадать направление удара. Под занавес тайма рефери назначил еще один пенальти за фол в штрафной и снова в ворота "волков". На этот раз Варди постигла неудача и Патрисиу исполнил великолепный сейв.

Во втором тайме игроки Вулверхэмптона отчаянно пытались отыграться и были к этому близки, но защита "лис" выстояла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Лестера – 1:0.

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