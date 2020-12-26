Лестер расписал ничью с Манчестер Юнайтед в 15 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Соперники обменялись голами в середине первого тайма. Бруну легким касанием вывел Рашфорда один на один со Шмейхелем, а Барнс без всякого сопротивления расстрелял ворота Де Хеа из-за пределов штрафной.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Лестером в матче за второе место АПЛ – "дьяволы" прервали рекордную победную серию

Картина повторилась и во второй половине. Невероятный Бруну добавил к ассисту гол, но Лестер довольно быстро ответил. Туанзебе неудачно подставился под удар Варди и украл драгоценные очки у своей команды. 2:2 – Лестер впервые за 15 туров АПЛ расписал ничью, а Манчестер Юнайтед прервал роскошную победную серию гостевых матчей (13).