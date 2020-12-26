Лестер розписав нічию з Манчестер Юнайтед у 15 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Суперники обмінялися голами в середині першого тайму. Бруну легким дотиком вивів Рашфорда віч-на-віч зі Шмейхелем, а Барнс без жодного опору розстріляв ворота Де Хеа з-за меж карного майданчика.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Лестером у матчі за друге місце АПЛ – "дияволи" перервали рекордну переможну серію

Картина повторилася і в другій половині. Неймовірний Бруну додав до асисту гол, але Лестер доволі швидко відповів. Туанзебе невдало підставився під удар Варді і поцупив дорогоцінні очки у своєї команди. 2:2 – Лестер вперше за 15 турів АПЛ розписав нічию, а Манчестер Юнайтед перервав розкішну переможну серію гостьових матчів (13).