Лестер готовит 20 млн евро на экс-форварда Зари, который шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

Нападающий бельгийского Брюгге Деннис Бонавентуре вскоре может перебраться в состав чемпиона АПЛ сезона-2015/16.

Лестер заинтересован в подписании контракта с нападающим, утверждает Getfootballnewsfrance.com. По информации издания, "лисы" уже начали переговоры о возможном переходе Бонавентуре. Сообщается, что Брюгге хочет получить за футболиста не менее 20 млн евро.

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Напомним, что 21-летний Бонавентуре перешел в Брюгге летом 2017 года из луганской Зари за 1,3 миллиона евро. Действующий контракт нападающего с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 6 голов и 1 ассист во всех турнирах за Брюгге. В частности именно Бонавентуре стал автором дубля в ворота Реала в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который сенсационно завершился вничью 2:2.

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