Лестер готує 20 млн євро на екс-форварда Зорі, який шокував Реал на Сантьяго Бернабеу

Нападник бельгійського Брюгге Денніс Бонавентуре невдовзі може перебратися до складу чемпіона АПЛ сезону-2015/16.

Лестер зацікавлений у підписанні контракту з нігерійським нападником, стверджує Getfootballnewsfrance.com, посилаючись на журналіста Ману Лонжона. За інформацією видання, "лисиці" вже почали переговори про можливий перехід Бонавентуре. Повідомляється, що Брюгге хоче отримати за футболіста не менше 20 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що 21-річний Бонавентуре перейшов у Брюгге влітку 2017 року з луганської Зорі за 1,3 мільйона євро. Чинний контракт нападника з бельгійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів, 6 голів та 1 асист у всіх турнірах за Брюгге. Зокрема саме Бонавентуре став автором дубля у ворота Реала в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який сенсаційно завершився внічию 2:2.

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