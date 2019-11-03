Гент вырвал победу над Стандардом – эффектный гол Безуса, старания Яремчука и лидер обороны Пластун

Гент с тремя украинцами в составе победил Стандард (3:1) в рамках 14-го тура Лиги Жупиле. Отчет о матче и обзор игры наших футболистов читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 14-й тур

Гент – Стандард – 3:1

Голы: Безус, 48, Дэвид, 84 (пен), Кастро-Монтес, 90 – Амалла, 43

Нереализованный пенальти: Мпоку, 90+5

Удаления: Одиджа-Офо, 71 – Ванхеусден, 84

На неделе украинцы добыли для Гента безумную ничью с Андерлехтом. Роман Яремчук спровоцировал пенальти и со второй попытки его реализовал. Роман Безус, выйдя на замену, освежил игру команды и вдохновил на камбэк. Игорь Пластун забил победный гол и стал лучшим игроком встречи.

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

Все они вышли в основе на матч со Стандардом, который занимал второе место в чемпионате Бельгии. Пластун занял привычное место в центре защиты, Яремчук сформировал пару форвардов с Депуатром, а Безус вышел на позиции десятки – Гент в центре поля играл с ромбом.

В первом тайме хозяева больше контролировали мяч, активно шли вперед и прессинговали, однако лучшие моменты создал Стандард. На 43-й минуте гости организовали очередной острый выпад, который завершился результативно – Бастьен вывел на удар Амалла, а тот красивым ударом шведой в ближний угол открыл счет во встрече.

Гент отыгрался сразу после перерыва, когда Безус получил мяч перед чужой штрафной площадью и загнал его от перекладины в сетку! Некоторое время хозяева еще контролировали ситуацию и имели шанс выйти вперед, но затем Стандард выровнял игру. А после удаления капитана Гента (Одиджа-Офо повелся на провокацию) вообще захватил инициативу.

Однако под занавес встречи "бизоны" вырвали победу. Удар Кумса со штрафного нашел руку Ванхеусдена в штрафной. Вторая желтая для игрока Стандарта, удаление, выравнивание составов и пенальти. Дэвид реализовал 11-метровый. Ну а вопрос о победителе шикарным ударом в "девятку" снял Кастро-Монтес – 3:1. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в противоположные ворота, но Мпоку с "точки" не возобновил интригу.

Гент одержал важную победу над прямым конкурентом, набрал 25 очков и сократил отставание от второго места до 2 пунктов. Именно там располагается Стандард – 27 зачетных баллов и 6-очковое отставание от Брюгге.

Игорь Пластун

Украинский защитник имел немало работы. Играл на опережение, отбирал мячи, головой снимал верховые подачи в собственную штрафную площадь, подчищал за партнерами. В середине первого тайма Пластун в одной атаке заблокировал два удара Стандарда вплотную. Игорь старался и выглядел однозначным лидером обороны Гента, но не всегда действовал удачно. После его перехватов мяч несколько раз все равно попал к соперникам, и эпизоды завершились ударами.

Пластун часто играл персонально по форварду Уларе: не позволял ему спокойно принимать мяч, поднимался за ним в центр поля и даже на чужую половину. И делал это в основном успешно. Впрочем, когда Стандард забивал первый гол, Игорь не прочитал эпизод, метнулся в сторону другого игрока (по сути, он остался один против двух) и не успел заблокировать удар Амалла.

Что касается игры в пас, то Пластун помогал в билдапе, поддерживал позиционные атаки на чужой половине, но с передачами на обострение не рисковал.

Роман Безус

Неожиданно появился в старте Гента, посадив в запас главного плеймейкера команды Дэвида. Достаточно неоднозначный матч в исполнении Безуса. Он активно вступал в отбор, боролся за подбор после стандартов, отрабатывал без мяча. А когда получал сферу – пытался сразу разогнать атаку. Развил контрвыпад, который завершился ударом Одиджа-Офо, потом забрасывал парашютиком на Яремчука.

Безус создал лучший момент Гента в первом тайме, когда эффектно в воздухе обыгрался с Депуатром и в касание пробил над воротами. А на старте второй половины встречи Роман воспользовался свободой перед штрафной площадью и забил единственный гол "бизонов" – точный удар от перекладины.

Однако в игре Безуса была большая проблема – отсутствие должного взаимопонимания с игроками Гента. Много пасов в недодачу, открывания не в те зоны, где его хотели видеть партнеры. Роман в отдельных эпизодах выпадал из игры Гента, даже Яремчук часто не понимал замыслы своего земляка. Заметно, что Безус не является основным в команде. Но сегодня он герой.

Роман Яремчук

Основной форвард сборной Украины действовал преимущественно спиной к чужим воротам. Яремчук уходил в центральный круг в поисках мяча, предлагал себя под передачи и хорошо подыгрывал партнерам. Так он создал ударную ситуацию для Депуатра. Защитники Стандарта не могли справиться с Романом – он цеплялся за мяч и грамотно прикрывал снаряд корпусом. Соперникам приходилось фолить.

Яремчук остро пробивал головой после подачи углового, но мяч пролетел выше цели. Это был единственный акцентированный удар в его исполнении по воротам Стандарта. Нападающий проявлял огромное желание, но сегодня не был эффективен. На 75-й минуте тренерский штаб снял Романа с игры из-за удаления Одиджа-Офо –украинский форвард ушел с поля без гола и с расстроенным выражением лица. Тогда он еще не знал, что партнеры вырвут победу.

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