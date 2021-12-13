Лестер – Ньюкасл – 4:0 – видео голов и обзор матча
11:11 - Читати українською
Лестер разнес Ньюкасл в 16-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Абсолютным героем матча стал Джеймс Мэддисон. Лидер Лестера приложил ногу ко всем четырем голам, собрав полный набор: забил, исполнил ассист, отдал предголевую передачу и заработал пенальти.
Лестер разгромно победил, но Кастань пытался вернуть интригу и чуть не закатил мяч в свои ворота. Ньюкасл проиграл и остался в зоне вылета. Ни новые владельцы, ни новый тренер не сотрясли команду.
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