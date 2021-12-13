Лестер – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу
завершено
Абсолютним героєм матчу став Джеймс Меддісон. Лідер Лестера долучився до всіх чотирьох голів, зібравши повний набір: забив, виконав асист, віддав передгольову передачу та заробив пенальті.
Лестер розгромно переміг, але Кастань намагався повернути інтригу та ледь не закотив м'яч у власні ворота. Ньюкасл програв і залишився в зоні вильоту. Ні нові власники, ні новий тренер не струсонули команду.
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