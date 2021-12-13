Лестер розніс Ньюкасл у 16 турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Абсолютним героєм матчу став Джеймс Меддісон. Лідер Лестера долучився до всіх чотирьох голів, зібравши повний набір: забив, виконав асист, віддав передгольову передачу та заробив пенальті.

Лестер розгромно переміг, але Кастань намагався повернути інтригу та ледь не закотив м'яч у власні ворота. Ньюкасл програв і залишився в зоні вильоту. Ні нові власники, ні новий тренер не струсонули команду.