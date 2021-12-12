Чемпионат Англии 2021/22, 16-й тур

Лестер – Ньюкасл – 4:0

Голы: Тилеманс, 38 (пен), 81, Дака, 57, Мэддисон, 85

Бёрнли – Вест Хэм – 0:0

Кристал Пелас – Эвертон – начало в 18:30

Лестер в родных стенах принимал Ньюкасл, пытаясь прервать 2-матчевую безвыигрышную серию. Матч оказался далёк от идеала, но хозяевам удалось реализовать практически все свои моменты. Так, на 38-й минуте они заработали пенальти, который реализовал Тилеманс, а на старте второго тайма Дака удвоил преимущество "лисов", расстреляв ворота с передачи Барнса – 2:0!

"Сороки" выглядели даже активнее, однако ничего интересного в ответ подопечные Эдди Хау не организовали. Лестер же в концовке встречи добил соперника: на 81-й минуте Тилеманс ударом метров с восьми замкнул пас от Мэддисона, а на 85-й сам Джеймс выстрелом в правый нижний угол установил окончательный счёт – 4:0! Разгром на Кинг Пауэр Стэдиум.

В параллельной встрече всё было не так весело. Бёрнли дома принимал Вест Хэм, в составе которого не нашлось места для Ярмоленко – Андрей всю игру провёл в запасе. Возможно, Дэвид Мойес ошибся с этим решением, ведь до перерыва "молотобойцы" ничего опасного у чужих ворот не создали. Как и хозяева. Отдыхать команды отправились при счёте 0:0.

Во втором тайме футбол особо не изменился. Бёрнли уверенно "сушил" матч, а Вест Хэм всё так же бледно смотрелся в атаке. Тем не менее, вырвать победу для гостей мог Райс – на 57-й минуте мяч после его прострела отскочил на Бенрама (тот пробил головой в Поупа), а на 84-й Деклан с дальней дистанции пробил мимо дальней девятки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Лондонцы остаются в топ-4, но подпускают МЮ, Арсенал и Тоттенхэм на дистанцию ​​в 1, 2 и 3 очка соответственно.

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