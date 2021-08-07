Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем за Суперкубок Англии против Лестера.

"Фил Фоден уже довольно давно получил тяжелую травму, поэтому не помог сборной Англии в финале чемпионата Европы, а также не сможет помочь нам на старте сезона.

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Учитывая характер его повреждения, нужно быть чрезвычайно осторожными из-за риска серьезно затянуть процесс восстановления. Относительно Кевина де Брюйне, то он, конечно, вернется раньше Фодена. Но это не перспектива ближайшего будущего", – цитирует испанца официальный сайт клуба.

Отметим, что матч Лестер – Манчестер Сити состоится в субботу, 7 августа. Начало поединка в 19:15.

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