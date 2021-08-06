"С Грилишем была другая ситуация", – Гвардиола подтвердил интерес Манчестер Сити к Кейну
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не хочет ограничиваться только одним топ-трансфером.
"Кейн – игрок Тоттенхэма. Если Тоттенхэм не хочет вести переговоры, то все завершено.
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Если они открыты для переговоров, то я думаю, что не только Манчестер Сити, но и многие другие клубы мира хотели бы подписать этого игрока. Мы не исключение. Но все зависит от Тоттенхэма.
Его случай отличается от Грилиша. В контракте Джека была опция выкупа. Здесь ситуация другая.
Кейн – исключительный, выдающийся нападающий, в этом нет никаких сомнений. Конечно, мы заинтересованы. Но он игрок Тоттенхэма, и если они не хотят вести переговоры, говорить больше не о чем. Если они готовы, то мы постараемся", – цитирует Гвардиолу Goal.
Действующий контракт Тоттенхэма с Кейном рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.
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