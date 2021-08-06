"Кейн – игрок Тоттенхэма. Если Тоттенхэм не хочет вести переговоры, то все завершено.

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Если они открыты для переговоров, то я думаю, что не только Манчестер Сити, но и многие другие клубы мира хотели бы подписать этого игрока. Мы не исключение. Но все зависит от Тоттенхэма.

Его случай отличается от Грилиша. В контракте Джека была опция выкупа. Здесь ситуация другая.

Кейн – исключительный, выдающийся нападающий, в этом нет никаких сомнений. Конечно, мы заинтересованы. Но он игрок Тоттенхэма, и если они не хотят вести переговоры, говорить больше не о чем. Если они готовы, то мы постараемся", – цитирует Гвардиолу Goal.

Действующий контракт Тоттенхэма с Кейном рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

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