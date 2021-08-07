Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про кадрові проблеми команди перед матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.

"Філ Фоден уже доволі давно отримав важку травму, тому не допоміг збірній Англії у фіналі чемпіонату Європи, а також не зможе допомогти нам на старті сезону.

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Враховуючи характер його ушкодження, потрібно бути назвичайно обережними через ризик серйозно затягнути процес відновлення. Щодо Кевіна де Брюйне, то він, звісно, повернеться раніше за Фодена. Та це не перспектива найближчого майбутнього", – цитує іспанця офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що матч Лестер – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 7 серпня. Початок поєдинку о 19:15.

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